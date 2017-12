Volleyball : Meister SSC Schwerin bezwingt Tabellenführer MTV Stuttgart

Schwerin (dpa/mv) – Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat am Dienstagabend in der mit 1986 Zuschauern ausverkauften Palmberg Arena einen 3:0 (35:33, 25:19, 27:25)-Heimerfolg gegen Bundesliga- Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart gefeiert. «Wir haben heute eines der besten Spiele der diesjährigen Bundesligasaison überhaupt gesehen. Großartig, wie meine Mannschaft das gemeistert hat. Wir hatten vorher so eine lange Krankenliste und haben nur einmal vor dem Spiel trainieren können. Einfach nur Wahnsinn», sagte Trainer Felix Koslowski.