Auszeichnungen : Menschen aus dem Nordosten erhalten Bundesverdienstkreuz

von dpa

14. November 2018, 14:15 Uhr

Neun Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern sollen am Donnerstag das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird die Auszeichnungen im Schweriner Schloss überreichen, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Das Bundesverdienstkreuz ist die höchste allgemeine Auszeichnung für Leistungen, die dem Gemeinwohl zu Gute kommen. Zu den Empfängern gehören etwa der langjährige Teterower Bürgermeister und Vorsitzende des Städte- und Gemeindetages, Reinhard Dettmann, oder Dagmar Riske, die mehr als 20 Jahre lang die Kinderkrebsstation in Greifswald geleitet habe.