Statistik : Menschen im Nordosten sind Museumsfans und Bibliotheksmuffel

von dpa

20. Dezember 2018, 10:56 Uhr

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern besuchten im Vergleich zu anderen Bundesländern häufiger Museen, aber seltener Bibliotheken. Das geht aus Zahlen der Statistischen Ämter der Länder und des Bundes für das Jahr 2016 hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Bezogen auf ihre Einwohnerzahlen kamen die Länder statistisch auf 2,7 Bibliotheksbesuche pro Einwohner (MV: 1,8), die Kinos auf 1,5 (MV: 1,2) und die Museen auf 1,4 Besuche (MV: 2,0). Nur zwei Prozent der Erwerbstätigen im Nordosten arbeiteten den Zahlen zufolge im Kulturbereich. In den kulturellen Hochburgen in den Stadtstaaten seien es mit neun Prozent deutlich mehr. Im Schnitt gaben die Haushalte 252 Euro für Zeitungen, 132 Euro für Konzerte, Kino und Theater und 120 Euro für Bücher aus.