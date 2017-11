Kriminalität : Menschliches Skelett bei Baggerarbeiten in Prohn entdeckt

von dpa

erstellt am 10.Nov.2017 | 13:40 Uhr

Bei Baggerarbeiten in Prohn (Vorpommern-Rügen) sind Arbeiter am Donnerstag auf ein menschliches Skelett gestoßen. Das Skelett sei geborgen und zur rechtsmedizinischen Untersuchung nach Greifswald gebracht worden, sagte eine Polizeieprecherin am Freitag in Stralsund. Die Todesursache und Identität waren nach Abgaben der Polizei noch unklar. Da nur noch das Skelett erhalten gewesen sei, müsse der Todeszeitpunkt schon länger zurückliegen. Bislang sehe die Polizei keine Verbindung zu Vermisstenmeldungen.