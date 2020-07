Bundestag : Merkel: Borchardt-Wahl «unbefriedigend»

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Wahl der umstrittenen Linke-Politikerin Barbara Borchardt zur Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern als «unbefriedigendes Ergebnis» bezeichnet. Zugleich äußerte sie Verständnis für das Abstimmungsverhalten ihrer Parteikollegen. «Ich respektiere aber die Entscheidungsabwägung der Kolleginnen und Kollegen im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns. Das ist manchmal Politik, dass man auch zu Resultaten kommt, die nicht umfassend gut sind», sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag. Die 64 Jahre alte Borchardt gehört der systemkritischen und im Bund vom Verfassungsschutz beobachteten Gruppierung Antikapitalistische Linke an.

von dpa

01. Juli 2020, 17:35 Uhr