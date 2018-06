Festspiele : Merkel eröffnet 25. Usedomer Musikfestival im Herbst

von dpa

15. Juni 2018, 13:42 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird das 25. Usedomer Musikfestival eröffnen. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Demnach wird Merkel am 22. September zum großen Eröffnungskonzert im Kraftwerk Peenemünde erwartet. Das 1994 gegründete Musikfestival präsentiert seit 1999 die Musik der Ostseeländer in jährlich wechselnden Länderschwerpunkten. Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums steht erstmals die Vielfalt der Musik des gesamten Ostseeraums in einer Saison auf dem Programm.