Feste : Merkel für Ansiedlung weiterer Bundesinstitutionen im Osten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für die Ansiedlung weiterer Bundesinstitutionen in Ostdeutschland ausgesprochen. «Die neuen Länder sind noch unterrepräsentiert, was Arbeitsplätze pro Kopf der Bevölkerung angeht», sagte sie am Donnerstag beim Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Deutschen Rentenversicherung Bund am Standort Stralsund.

von dpa

05. September 2019, 12:36 Uhr

Die Entscheidung für die Hansestadt sei auf die Föderalismuskommission zurückzuführen, die eine gerechte Verteilung der Bundesbehörden in Ost und West erreichen sollte. In Stralsund hatte die Arbeit am 1. Oktober 1999 mit 800 Mitarbeitern begonnen, wie die Präsidentin der Behörde, Gundula Roßbach, sagte.

Dem Vorsitzenden der Vertreterversammlung, Jens Dirk Wohlfeil, zufolge waren ursprünglich 2000 Mitarbeiter geplant gewesen, es seien nun 1375 Beschäftigte und 76 Auszubildende. Sie betreuen knapp acht Millionen Versicherte und Rentner. Stralsund liegt in Merkels Bundestagswahlkreis.