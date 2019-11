Parteien : Merkel Gast auf Nordost-CDU Parteitag

von dpa

30. November 2019, 10:07 Uhr

Die CDU Mecklenburg-Vorpommerns setzt heute ihren Landesparteitag in Binz auf Rügen fort. Dazu wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Gast in ihrem Wahlkreis erwartet. Nach der Wahl eines neuen Landesvorstandes am Freitagabend steht am zweiten Tag der Beschluss des ersten Grundsatzprogramms der Nordost-CDU auf der Tagesordnung. Es soll nach den Worten des Landesvorsitzenden Vincent Kokert deutlich machen, für welche Werte die CDU steht. Das Programm enthält auch eigenständige Leitsätze für Mecklenburg-Vorpommern, etwa zur Kommunalpolitik, zu Bildung und Gesundheit, zur Natur, Landwirtschaft und Fischerei sowie zur Geschichte. Es ist fast zwei Jahre lang in der Partei diskutiert worden. Die CDU ist mit rund 5200 Mitgliedern die größte Partei im Nordosten.