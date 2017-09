Wahlen : Merkel gewinnt Direktmandat in Vorpommern erneut

von dpa

24.Sep.2017 | 23:30 Uhr

Zum achten Mal in Folge zieht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Direktkandidatin in den Bundestag ein, hat in ihrem angestammten vorpommerschen Wahlkreis aber erheblich an Zustimmung eingebüßt. Nur noch 44,0 Prozent der Wähler gaben der CDU-Bundesvorsitzenden am Sonntag ihre Erststimme. Bei der Wahl 2013 waren es noch 56,2 Prozent gewesen. Trotz der Verluste erzielte Merkel bei der Wahl in diesem Jahr das beste Erststimmenergebnis aller Direktkandidaten in Mecklenburg-Vorpommern. Im Wahlkreis 15 kam AfD-Kandidat Leif-Erik Holm mit 19,3 Prozent deutlich hinter Merkel auf Rang zwei.

