Feste : Merkel und Gauck bei Feier zu «800 Jahre Rostock»

Zum Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 800. Geburtstag von Rostock kann sich die Hansestadt auf hohen Besuch freuen. Wie die Stadtverwaltung am Freitag berichtete, werden am Sonntag kommender Woche zum Festakt in der Stadthalle Alt-Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. In der Stadthalle geht anschließend das Konzert «Karat meets Classic» über die Bühne. Dabei wird die DDR-Kultband Karat gemeinsam mit den insgesamt sieben Orchestern Rostocks auftreten.

von dpa

15. Juni 2018, 16:22 Uhr

Kurz vor dem Festakt geht im Stadthafen der 38. Internationale Hansetag, die Hauptveranstaltung zum Stadtgeburtstag, zu Ende. In den vier Tagen des Hansetages zuvor werden nach gegenwärtigem Stand mehr als 2000 Delegierte aus 115 Städten und 16 Nationen Europas in Rostock erwartet.