Wahlen : Merkel-Wahlkampf in «politischer Heimat»

Greifswald (dpa/mv) – Dreieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag ihren Wahlkreis in Vorpommern besucht und um Stimmen für das Direktmandat geworben. Merkel kritisierte in ihrer Rede auf dem Greifswalder Fischmarkt vor rund 300 Zuhörern die deutschen Autohersteller, sprach sich für mehr Investitionen in Bildung und für eine Stärkung der inneren Sicherheit aus.

«Unsere Automobilindustrie ist hoch angesehen, trotzdem sind da jetzt Fehler passiert», sagte Merkel mit Blick auf die Dieselmanipulationen. Da, wo Fehler passiert seien, müsse die Automobilindustrie alles tun, um das wieder gut zu machen. Gleichzeitig habe die Politik die Aufgabe, aufzupassen, dass die 800 000 Arbeitnehmer der Branche, die sich nichts zuschuldenkommen lassen haben, nicht die Zeche dafür zahlen, was andere in den Vorständen von Automobilunternehmen angerichtet haben, sagte sie.

Merkel würdigte die Arbeit der Flüchtlingshelfer, die 2015 und 2016 in einer humanitären Notlage geholfen hätten. Dennoch dürfe sich ein Jahr wie 2015 nicht wiederholen, sagte Merkel. «Deshalb haben wir daraus auch unsere Lehren gezogen.» Die Entwicklungshilfe werde in den nächsten Jahren einen viel größeren Anteil an der Politik der Bundesregierung haben. Es gehe darum, Fluchtursachen zu bekämpfen, vor Ort zu helfen, Schlepperstrukturen zu zerschlagen.

Die Rede Merkels wurde von vereinzelten Pfiffen und Zwischenrufen begleitet. Auf die Störungen konterte Merkel: «Deutschlands Zukunft mit Pfeifen bauen, ich glaube das wird nichts.»

Merkel, die seit 1990 das Direktmandat im Ostseewahlkreis innehat, hatte vor ihrem Wahlkampfauftritt auf dem Markt das Hospiz in Greifswald besucht und sich dort mit Pflegern und Bewohnern ausgetauscht. «Hospize machen unsere Gesellschaft menschlicher», würdigte sie die Arbeit. Sie habe dort unglaublich motivierte Mitarbeiter getroffen.

Bei ihrem anschließenden Rundgang durch die Stadt ließ die Kanzlerin auf Wunsch von Passanten Selfies machen. Eine Frau rief der Kanzlerin hinterher: «Angie, I love you.» Zudem kam sie mit Kindern des evangelischen Kindergartens ins Gespräch und ließ sich im Dom St. Nikolai den Taufeintrag des Malers Caspar David Friedrich zeigen, der 1774 in Greifswald geboren wurde.

Danach besuchte Merkel den Nachbarwahlkreis des CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Stein. Auf dem «Erlebnishof» in Rövershagen bei Rostock posierte sie in dichtem Gedränge für Selfies, verkostete Produkte des Hofes und sprach mit Bürgern. Auch hier kam es aus der Menge immer wieder zu Zwischenrufen wie «Volksverräterin».

Beim anschließenden Besuch eines Hort-Neubaus und des Leibniz-Instituts für Nutztierbiologie in Dummerstorf (Landkreis Rostock) würdigte sie die Arbeit des Forschungsinstituts als von «allergrößter Bedeutung».

Es gebe immer mehr Menschen, die regionale Produkte bevorzugen würden, den Erzeugern werde aber oft zu wenig Respekt entgegengebracht. «Wir müssen dafür werben, dass regionale gesunde Ernährung und gleichzeitig eigene Landwirtschaft schon eng zusammengehören», sagte Merkel.

Bei Wissenschaftlern des Instituts informierte sich die Kanzlerin über Forschungen, wie anhand von Tierlauten Informationen über deren Wohlbefinden gewonnen werden können und Möglichkeiten, die klimaschädlichen Methangas-Emissionen vor allem in der Rinderhaltung zu reduzieren.

Beim anschließenden Hortbesuch sprach Merkel mit Erzieherinnen und Dummerstorfer Gemeindevertretern und trug sich ins Ehrenbuch der Gemeinde ein. Am Abend wurde sie bei einer Veranstaltung ihres Parteikollegen Eckhardt Rehberg in Tellow erwartet.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 21:08 Uhr