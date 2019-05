Biotechnologie : Merkel zu Besuch bei Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene

von dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am heutigen Donnerstag in Rostock bei dem Biotechnologie-Unternehmen Centogene erwartet. Centogene ist eigenen Angaben zufolge ein global tätiges Unternehmen für die Frühdiagnose seltener angeborener Erkrankungen. Gleichzeitig entwickele es sich immer mehr zu einem Unternehmen, dessen Zukunft maßgeblich durch IT-Innovationen beeinflusst wird. Es sei das Ziel, Merkel und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) einen Einblick in die diagnostischen Prozesse zu geben und gleichzeitig die Komplexität der künstlichen Intelligenz im Bereich der Genetik vorzustellen, sagte Centogene-Chef Arndt Rolfs. Das Unternehmen beschäftigt nach seinen Angaben allein im neuen Firmensitz in Rostock rund 300 Mitarbeiter.