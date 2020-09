Kriminalität : Merz will wegen Nawalny Baustopp für Nord Stream 2

CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz fordert einen zweijährigen Baustopp für die Gaspipeline Nord Stream 2 als Konsequenz aus dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. «Ich war bisher für den Weiterbau der Pipeline, trotz einiger Bedenken», sagte Merz, der im Dezember CDU-Chef werden will, am Freitag der «Bild»-Zeitung. «Aber nach dem Giftanschlag auf Nawalny muss Europa jetzt reagieren. Ich schlage einen sofortigen zweijährigen Baustopp, also ein Moratorium, vor.» Der russische Präsident Wladimir «Putin versteht leider nur diese Sprache».

von dpa

04. September 2020, 16:07 Uhr