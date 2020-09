Prozesse : Messerangriff auf Polizist: Dauerhaft in Psychiatrie

Im Zusammenhang mit einem Messerangriff auf einen Polizisten im Revier Neubrandenburg muss der Täter dauerhaft in die Psychiatrie. Das Landgericht Neubrandenburg schloss das nötige Sicherungsverfahren gegen den 23-Jährigen am Montag mit der «dauerhaften Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus» ab. «Es besteht die Gefahr weiterer Straftaten», sagte der Vorsitzende Richter, Reinhard Elfers, in der Urteilsbegründung. Diese könnten den Rechtsfrieden bedrohen. Vor allem Menschen, die dem Mann helfen wollten, seien besonders gefährdet, wenn sie nicht die von ihm geforderten Entscheidungen fällten (Az.: 22 Ks 10/20).

von dpa

14. September 2020, 17:46 Uhr