Prozesse : Messerangriff auf Polizist im Revier: Sicherungsverfahren

Nach einem Messerangriff auf einen Polizisten im Januar hat am Montag ein sogenanntes Sicherungsverfahren gegen den mutmaßlichen Täter am Landgericht Neubrandenburg begonnen. Die Staatsanwaltschaft will so erreichen, dass der 23-Jährige wegen der von ihm ausgehenden Gefahr für die Allgemeinheit auf Dauer in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird. Der Beschuldigte sei wegen einer «krankhaften seelischen Störung» nicht schuldfähig, wie der Anklagevertreter sagte. Dem 23-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

von dpa

06. Juli 2020, 12:18 Uhr