Kriminalität : Messerangriff in Asylunterkunft: Verdächtiger wieder frei

Nach einem Angriff mit einem Messer auf einen Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Greifswald ist der Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft habe die Tat auf eine gefährliche Körperverletzung heruntergestuft, so dass der 20 Jahre alte Verdächtige, ebenfalls Bewohner der Unterkunft, aus dem Gewahrsam entlassen wurde, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

von dpa

25. Juli 2019, 14:27 Uhr

Er hatte nach Polizeiangaben am Mittwochabend mit dem Messer auf den 39 Jahre alten Bewohner eingestochen. Dieser kam daraufhin mit Schnittverletzungen am Oberschenkel ins Krankenhaus. Was Motiv und Auslöser für die Auseinandersetzung war, müsse nun ermittelt werden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Befragungen von Zeugen stünden noch aus.