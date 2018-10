Prozesse : Messerattacke auf Nebenbuhler und Ex-Freundin: Revision

Der sogenannte Dönermesser-Fall von Neubrandenburg könnte noch den Bundesgerichtshof beschäftigen. Eine Woche nach dem Urteil des Landgerichts Neubrandenburg hat der Verteidiger des 29-Jährigen Revision eingelegt, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag sagte. Der Asylbewerber aus der Türkei hatte gestanden, einen Landsmann - den er als Nebenbuhler sah - und seine deutsche Ex-Freundin mit einem Messer mit knapp 20 Zentimeter langer Klinge niedergestochen zu haben. Er wurde deshalb wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

von dpa

23. Oktober 2018, 13:01 Uhr

Der Verteidiger hatte eine mildere Strafe für seinen Mandanten angeregt, aber kein Strafmaß angegeben. Die Bluttat hatte sich vor vielen Zeugen am 18. Mai - dem Freitag vor Pfingsten - an einem Dönerstand am Kino und Rathaus Neubrandenburg ereignet. Als Grund gab 29-Jährige Eifersucht an. Die Neubrandenburgerin und er hatten sich nach drei Monaten Beziehung Anfang 2018 getrennt.