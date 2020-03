Kriminalität : Messerattacke wegen Trennungsstreit: Verhafteter schweigt

Das Motiv für die Messerattacke auf eine 38-Jährige am Sonntag in Rostock war vermutlich ein Trennungsstreit. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte, geht das aus den bisherigen Ermittlungen und einer kurzen Befragung des Opfers im Krankenhaus hervor. Der 40-jährige Tatverdächtige, gegen den am Montagabend Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden war, schweige bisher zu den Vorwürfen. Die Frau und der Mann sollen vor längerer Zeit ein Paar gewesen sein.

von dpa

03. März 2020, 16:24 Uhr

Die Beiden hatten sich am Sonntagabend in der Wohnung der Frau im Hansa-Viertel getroffen. Dort kam es laut Staatsanwaltschaft bereits zum Streit und einer ersten Messerattacke, wobei die 38-Jährige aus dem Küchenfenster im Hochparterre gestürzt sei.

Anwohner alarmierten die Beamten, als sie die verletzte Frau und den Mann mit dem Messer im Hinterhof des Mehrfamilienhauses gesehen hatten. Die Beamten konnten den 40-Jährigen festnehmen und fanden ein Messer, vermutlich die Tatwaffe, in der Nähe.

Das Opfer kam mit Schnittverletzungen an den Händen, vermutlich von Abwehrbewegungen gegen die Angriffe, und einer lebensgefährlichen Stichverletzung am Hals in eine Klinik, wo sie notoperiert wurde. Sie sei zwar außer Lebensgefahr, konnte aber noch nicht länger zu dem Vorfall angehört werden, hieß es.