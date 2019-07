Kriminalität : Messerstiche und Kantholzschläge: Streit eskaliert

von dpa

22. Juli 2019, 05:28 Uhr

Ein Streit zwischen zwei Männern ist in Malchow vollkommen eskaliert. Nach der verbalen Auseinandersetzung am Sonntagabend zwischen einem 29-Jährigen und einem 39 Jahre alten Mann floh der Jüngere in Richtung Stadtpark, wie die Polizei mitteilte. Dort holte der 39-Jährige seinen jüngeren Kontrahenten ein und verprügelte ihn mit einem Kantholz. Dieser wiederum zog ein Messer und stach dem 39-Jährigen in den Arm. Dann flüchtete er. Durch Zeugenaussagen konnten beide schnell gefunden werden. Sie wurden wegen schwerer Körperverletzung angezeigt.