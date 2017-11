Tarife : Metall-Tarifrunde für den Norden beginnt mit Demonstration

Mit einer Demonstration der IG Metall Küste in Hamburg beginnen heute die Tarifverhandlungen für die 150 000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Die Gewerkschaft erwartet mehr als 1000 Teilnehmer aus den fünf Küstenländern. In Hannover (10.00 Uhr) beginnen die Verhandlungen für insgesamt 93 500 Beschäftigte in Teilen Niedersachsens, davon 18 500 im Bezirk Osnabrück/Emsland, wo die Verhandlungen um 15.00 Uhr beginnen.