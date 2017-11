Kriminalität : Metalldiebe in Rostock erwischt

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Gercke 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Nov.2017 | 07:23 Uhr

Am Rostocker Umspannwerk hat die Polizei zwei Metalldiebe auf frischer Tat gestellt. Ein Augenzeuge rief am Donnerstagabend die Polizei, wie diese am Freitag mitteilte. Er beobachtete demnach, wie die Männer über den Zaun des Umspannwerkes im Stadtteil Lichtenhagen kletterten und mehrere Metallkabel von Kabeltrommeln abschnitten. Die hinzugerufenen Beamten stellten die Diebe, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Sie seien 28 und 38 Jahre alt. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet, die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

