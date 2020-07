Geschichte : Metallsarg aus Fürstengruft auf der Insel Rügen gehoben

Aus einer Fürstengruft in Putbus auf der Insel Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Freitag ein metallener Sarkophag geborgen worden. Der Sarg, der aus einer Zinn-Blei-Legierung bestehe, soll im nächsten Schritt in einer Werkstatt restauriert werden, sagte Gottfried Biermann vom Förderverein der Kirche zu Vilmnitz. Das Restaurationsprojekt koste ungefähr 60 000 Euro. Finanziert werde es teilweise aus Mitteln des Bundes, hieß es.

von dpa

24. Juli 2020, 15:03 Uhr