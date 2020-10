Kriminalität : Metallteil in Mais versteckt: 10 000 Euro Schaden bei Ernte

Unbekannte haben auf einem erntereifen Maisfeld im Norden Brandenburgs Metallteile versteckt und so einen Schaden von rund 10 000 Euro verursacht. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, wurden bei dem Vorfall am Dienstag mehrere Messer im rotierenden Schneidwerk eines Maishäckslers beschädigt. Menschen wurden durch die umherfliegenden Metallteile nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung, hieß es. Der Vorfall ereignete sich auf einem Feld bei Brügge unweit von Meyenburg (Prignitzkreis) nördlich der Autobahn 24 Berlin-Hamburg.

von dpa

08. Oktober 2020, 16:37 Uhr