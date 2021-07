Schiffbau : Meyer Werft dockt neues Kreuzfahrtschiff „Aida Cosma“ aus

Das neue Kreuzfahrtschiff „Aida Cosma“ hat am Samstag das Baudock der Meyer Werft in Papenburg verlassen und sich erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Papenburg | Das neue Kreuzfahrtschiff „Aida Cosma“ hat am Samstag das Baudock der Meyer Werft in Papenburg verlassen und sich erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. „Das Manöver hat gut geklappt“, sagte ein Sprecher der Werft am Samstag. Das 337 Meter lange Kreuzfahrtschiff machte anschließend an der Ausrüstungspier im Werfthafen fest. Dort werden nach Angaben ...

