Brände : Mieter entdeckt per Zufall Feuer in seinem Keller

von dpa

15. Juli 2018, 09:23 Uhr

Weil sein Fernsehsignal ausfiel, hat ein Rostocker ein Feuer im Keller seines Hauses entdeckt. Unbekannte hätten im Untergeschoss des Mehrfamilienhauses in Dierkow am späten Samstagabend eine Kiste angezündet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer habe den TV-Anschluss des Hauses zerstört. Als bei einem 25 Jahre alten Mieter der Fernseher schwarz wurde, ging der Mann nach Polizeiangaben in den Keller, bemerkte den Brandgeruch und rief die Feuerwehr. Ein 39 Jahre alter Mieter erlitt demnach eine leichte Rauchvergiftung. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro, sie ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.