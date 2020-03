Wohnungspolitik : Mieterbund fordert Unterstützung für Mietwucher-Gesetz

Der Landesverband des Deutschen Mieterbundes (DMB) fordert die Bundestagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern auf, einer möglichen Gesetzesänderung gegen Mietwucher zuzustimmen. Demnach gehe es um einen Paragrafen im Wirtschaftsstrafgesetz, der geändert werden solle, wie der DMB-Landesverband am Dienstag in der Landespressekonferenz in Schwerin mitteilte.

von dpa

03. März 2020, 15:52 Uhr

Vermieter, die eine Miete von mehr als 20 Prozent über der ortsüblichen Miete verlangen, würden eine Ordnungswidrigkeit begehen. Dafür müsse der Mieter aber nachweisen, dass seine Notlage ausgenutzt wurde, was in der Praxis fast nie der Fall sei. Dies solle mit einer Gesetzesänderung einfacher gehen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte im Februar eine rasche Verschärfung der Regelungen gegen Mietwucher angekündigt.