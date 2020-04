Agrar : Milchbauer: Arbeite für «Lohn wie vor 50 Jahren»

Der Milchpreis ist niedrig - für die Erzeuger. Liegt es an gesunkener Nachfrage infolge der Corona-Pandemie oder nutzt der Handel seine Marktmacht aus?

von dpa

12. April 2020, 12:10 Uhr

Der Milchpreis ist für Erzeuger mal wieder im Keller. Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) und der Verband Freie Bauern sehen einen der Gründe in der Corona-Krise. Der Landwirt Henning Helms aus Jördenstorf (Landkreis Rostock) glaubt hingegen eher an keine unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie. H-Milch und andere haltbare Milchprodukte seien stärker als sonst nachgefragt. Aus seiner Sicht missbraucht der Handel seine Marktmacht.

Dagegen meint Peter Guhl von der Bundesvertretung der Freien Bauern: «Die Nachfrage aus dem Ausland ist teilweise zum Erliegen gekommen.» Die Abnahme durch Großverbraucher wie die Gastronomie sei erheblich beeinträchtigt, gleichzeitig steige die Liefermenge im Frühjahr an. Guhl, der in Vorderhagen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wirtschaftet, fordert eine verbindliche Reduzierung der Milchanlieferung je Betrieb um zehn Prozent auf EU-Ebene.

Dem stimmt Helms so nicht zu. Er führt mit seiner Frau Astrid einen 500-Hektar-Betrieb mit 450 Milchkühen und zehn Mitarbeitern. Die Milch, seine Haupteinnahmequelle, liefert er an die Ostsee Molkerei Rücker. Momentan bekommt er 32 bis 33 Cent pro Liter. «Das ist ein Preis, den mein Vater schon vor 50 Jahren hatte», sagt der aus Schleswig-Holstein stammende 54-Jährige. Seit 1995 wirtschaftet er in Jördenstorf. Niemand sonst müsse für einen Lohn wie vor 50 Jahren arbeiten, meint er. «Wir sind permanent unter Druck, müssen mehr produzieren, die Arbeitseffektivität steigern.» Über kurz oder lang werde er den Bestand an Kühen erhöhen müssen.

Sein Vater habe mit sieben Milchkühen angefangen und den Betrieb mit 35 Kühen abgegeben. Er habe mit 100 Milchkühen angefangen und werde den Betrieb den Kindern wohl mit wenigstens 500 Kühen übergeben. «Die Marschrichtung ist konträr zu dem, was öffentlich gewollt ist», sagt er. Aber es sei illusorisch zu glauben, in der Landwirtschaft könne man wie vor 100 Jahren arbeiten, während andere über autonomes Fahren nachdenken. Helms ist Vorsitzender der deutschen Gruppe der European Dairy Farmers, einer unpolitischen Organisation zum Erfahrungsaustausch und Produktionskostenvergleich. In den meisten Ländern würden die Vollkosten nicht erwirtschaftet. Sein Betrieb schaffe das gerade noch, aber Gewinn habe er zuletzt im vorletzten Wirtschaftsjahr 2018/19 gemacht. 2018 sei der Milchpreis noch höher gewesen. Heute dagegen: «Wir leben von nicht gemachten Ersatzinvestitionen», sagte Helms. Landwirte könnten sich lange hinhungern, wenn sie nicht investieren. «Aber irgendwann ist es aus.»

Auch der BDM fordert, in der EU eine zeitlich befristete, verpflichtende Begrenzung der Milchanlieferungsmengen schnell und unbürokratisch einzuleiten. Die politischen Grundvoraussetzungen in Form von entsprechenden Artikeln in der Gemeinsamen Marktordnung seien vorhanden. Der Bauernverband setzt dagegen auf Beihilfen zur privaten Lagerhaltung von Milchprodukten. Molkereien und Lieferanten sollten gemeinsam Lösungsansätze zur Abmilderung der mit den Preisschwankungen verbundenen Folgen vorantreiben. Dazu gehörten etwa die Milchmengenplanung und -steuerung sowie Festpreismodelle.

Helms hat gemeinsam mit zwei anderen Betrieben mit der Molkerei vereinbart, im Vorhinein einen festen Milchpreis für das nächste Quartal festzulegen. Damit könne er besser kalkulieren. Zumeist erfahren die Milchbauern erst Wochen nach der Lieferung, wie viel Geld ihnen die Molkerei zahlt.