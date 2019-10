Wetter : Mildes aber wechselhaftes Wetter im Norden erwartet

Zum Wochenende erwartet den Norden mildes aber wechselhaftes Wetter. In der Nacht zum Sonntag sorgt eine Kältefront für niedrigere Temperaturen. Am Freitag sei es oft stark bewölkt, meist aber trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Im Norden Schleswig-Holsteins kann es vereinzelt zu Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 13 Grad an der Küste und 16 Grad in Hamburg. An der Nordseeküste gibt es in der Nacht Sturmböen aus südwestlicher Richtung.

von dpa

25. Oktober 2019, 09:09 Uhr

Am Sonnabend ist es vor allem im Süden zunächst aufgelockert. Laut DWD zeigt sich in Südvorpommern zeitweise auch die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei milden 15 bis 18 Grad. Es weht ein frischer Südwestwind. Der Sonntag beginnt wechselhaft. Im Süden gibt es anfangs noch etwas Regen. Die Temperaturen fallen auf Höchstwerte von 13 Grad.