Kriminalität : Millionen-Einnahmen durch abgeschöpftes Geld von Kriminellen

Schwerin (dpa/mv) - Der Landeskasse Mecklenburg-Vorpommerns fließen jährlich bis zu knapp 3 Millionen Euro aus der Beute von verurteilten Straftätern zu. An diesen Wert aus dem Jahr 2013 reiche die 2107 vereinnahmte Summe allerdings nicht heran, teilte das Landeskriminalamt auf Nachfrage mit. Zwar liege noch keine abschließende Erhebung vor, doch zeichne sich ein leichter Rückgang auch gegenüber dem Jahr 2016 ab, als das Land durch Vermögensabschöpfung bei Kriminellen etwa 2,4 Millionen Euro einnahm.

05. März 2018, 09:06 Uhr

Die Höhe der Einnahmen hänge maßgeblich von den jeweiligen Strafverfahren in einem Jahr ab, hieß es. So schwankten die Einnahmen in den zurückliegenden fünf Jahren zwischen 1,4 und gut 2,9 Millionen Euro. In dieser Schwankungsbreite lägen auch die Einnahmen 2017.

Der überwiegende Teil der Strafverfahren, bei denen illegal erworbenes Geld eingezogen wird, bezieht sich laut Landeskriminalamt auf Drogenhandel. Erst Anfang Februar ordnete das Landgericht Schwerin den Einzug von rund 43 000 Euro von einem arbeitslosen Mann aus Malliß (Landkreis Ludwigslust-Parchim) an, der seinen Lebensunterhalt mit Anbau und Verkauf von Cannabis bestritten hatte. Der Mann war geständig und wurde zu vier Jahren Haft verurteilt.