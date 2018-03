Regierung : Millionen-Förderung für Berufsschulen

Nach Jahren des Sparens bei den Berufsschulen wird in Mecklenburg-Vorpommern nun auch in diesem Bildungssegment wieder mehr investiert. Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montag in Schwerin mitteilte, stellt das Land allein für den Neubau der Beruflichen Schule Alexander Schmorell in Rostock 16 Millionen Euro bereit. An dem Berufsbildungszentrum werden vor allem Fachkräfte für soziale und medizinische Berufe ausgebildet. Laut Glawe lernen dort derzeit rund 1350 Berufsschüler in mehr als 60 Klassen. Mit dem Ersatzneubau werde «eine erhebliche Verbesserung der theoretischen und praktischen Berufsausbildung im Bereich des Gesundheitswesens» erreicht, betonte der Minister.

26. März 2018, 16:46 Uhr

Mit Hilfe von EU-Fördergeldern sollen zudem Vorhaben an der Rostocker Technik-Schule und im Bildungszentrum Müritz in Waren unterstützt werden. Kleinere Projekte gebe es zudem im Ausbildungszentrum der Handwerkskammer Schwerin und im Berufsschulzentrum in Wismar. Insgesamt stehen Fördermitteln in Höhe von 20,5 Millionen Euro bereit.

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hob die Bedeutung einer soliden Ausbildung für den Start ins Berufsleben hervor. «Sie ist uns genauso viel Wert wie ein Abitur mit anschließendem Studium. Die Landesregierung verbessert Schritt für Schritt die Bedingungen an den Berufsschulen», versprach Schwesig. Als Reaktion auf drastisch gesunkene Schülerzahlen waren in der Vergangenheit vielfach Berufsschulen geschlossen oder Standorte zusammengelegt worden.