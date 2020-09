Kommunen : Millionenhilfe für MV-Kommunen vom Land

Mecklenburg-Vorpommerns Kommunen bekommen vom Land in diesem und dem kommenden Jahr zusätzlich 162 Millionen Euro, um durch die Corona-Krise entstandene Löcher in den Kassen zu stopfen. «Wir sind uns einig, gemeinsam eine Kraftanstrengung zu unternehmen, dass den Kommunen so viele Mittel zur Verfügung stehen, wie wir das auch vor Corona miteinander verabredet haben», sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montagabend in Schwerin nach stundenlangen Beratungen mit dem Städte- und Gemeindetag und dem Landkreistag. Allein für dieses Jahr seien insgesamt 2,89 Milliarden Euro für die Kommunen vorgesehen.

von dpa

22. September 2020, 05:31 Uhr