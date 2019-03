Notfälle : Millionster Einsatz der ADAC Luftrettung: Glawe dankt Crew

Schwerin (dpa/mv)- Die ADAC Luftrettung hat seit dem Start im Jahre 1970 bundesweit eine Million Einsätze geflogen. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) nahm am Freitag den Jubiläumseinsatz zum Anlass, der in Neustrelitz stationierten Hubschrauber-Crew zu danken. Die Besatzung stehe stellvertretend für Tausende andere, die jeden Tag bundesweit im Einsatz sind, erklärte der Minister.

von dpa

29. März 2019, 13:54 Uhr

Gerade in einer ländlich geprägten Region wie Mecklenburg-Vorpommern sei die Luftrettung ein wichtiger Baustein zur Unterstützung des Rettungsdienstes am Boden. «Die Rettung aus der Luft kann oftmals einen entscheidenden Zeitvorteil bringen», sagte Glawe. In Neustrelitz befinde sich eines der deutschlandweit 35 gemeinnützigen Luftrettungszentren. Es werde vom ADAC mit Unterstützung des DRK- Kreisverbandes Mecklenburgische Seenplatte betrieben.

Laut Glawe wurden im vergangenen Jahr von Neustrelitz aus 1223 Hubschrauber-Einsätze geflogen und damit im Durchschnitt mehr als drei pro Tag. Der Hubschrauber «Christoph 48» werde nicht nur bei Notfällen in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch im nördlichen Brandenburg eingesetzt. Die Zahl von mehr als 1200 sei einmalig und werde für lange Zeit unerreicht bleiben, sagte Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADAC Luftrettung, und machte damit die besondere Leistung der Retter in Neustrelitz deutlich.

Mit 50 Rettungshubschraubern und 36 Stationen ist die ADAC Luftrettung nach eigenen Angaben eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. Bundesweit seien mehr als 1000 Menschen dafür tätig, darunter rund 160 Piloten, etwa 260 Notfallsanitäter und rund 580 Notärzte.