Bundesländer : Mindestbußgeld für Maskenverweigerer steigt auf 50 Euro

Das Mindestbußgeld für Maskenverweigerer in Nahverkehr und Einzelhandel steigt in Mecklenburg-Vorpommern künftig von 25 auf 50 Euro. Dies ist ein Ergebnis der Videokonferenz der Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag, wie Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) im Anschluss sagte. Man habe sich auf bundesweit einheitliche Mindestbußgelder verständigt. Lediglich Sachsen-Anhalt schert aus.

von dpa

27. August 2020, 18:43 Uhr