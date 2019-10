Arbeit : Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen gestiegen

Der Mindestlohn, den Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge in MV zahlen müssen, beträgt seit dem 1. Oktober 10,07 Euro pro Stunde. Das seien 27 Cent mehr als bislang, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Schwerin mit. Bei der Einführung des Vergabemindestlohns war 2017 vereinbart worden, ihn einmal jährlich am 1. Oktober anzupassen. Die Erhöhung richtet sich nach der Tarifentwicklung in Deutschland, die das Statistische Bundesamt ermittelt. Er gilt bei allen öffentlichen Aufträgen des Landes und der Kommunen.

«Mecklenburg-Vorpommern hat sich wirtschaftlich gut entwickelt», erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Arbeitslosigkeit sei auf dem niedrigsten Stand seit der Deutschen Einheit. «Aber wir müssen bei den Löhnen weiter vorankommen.» Das sei nicht nur aus Sicht vieler Menschen im Land ein besonders drängendes Problem. In Zeiten eines wachsenden Wettbewerbs um Fachkräfte sei es auch wirtschaftlich vernünftig, die Beschäftigten gut zu bezahlen.

Profitieren sollen von dem Vergabemindestlohn zum Beispiel Wachleute im Museum, Reinigungskräfte im Rathaus oder Köche in der Landtagskantine. Faktisch dürfte sich allerdings nur für wenige Menschen und noch dazu in geringem Maße etwas verbessern: In der Bauwirtschaft beträgt der allgemeingültige Mindestlohn im Osten Deutschlands 12,20 Euro. Gebäudereiniger im Osten haben einen Mindestlohn von 10,05 Euro. Im Sicherheitsgewerbe beträgt das branchenweite Minimum derzeit 10,10 Euro in Mecklenburg-Vorpommern. Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland liegt bei 9,19 Euro.