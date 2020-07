Ausbildung : Minister appellieren: Jetzt um Lehrstelle bewerben

Angesichts Tausender unbesetzter Ausbildungsplätze in Mecklenburg-Vorpommern haben Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) an Schulabgänger und Wirtschaft appelliert, rasch zueinander zu finden. Martin legte den Jugendlichen am Freitag nahe, sich jetzt zu bewerben. Es gebe noch mehrere Tausend freie Ausbildungsplätze im Land, erklärte sie in Schwerin. «Trotz der Corona-Krise stehen die Betriebe im Land für Auszubildende bereit.» Für sie sei es gerade jetzt wichtig, gute Fachkräfte für die Zukunft auszubilden.

von dpa

03. Juli 2020, 18:34 Uhr