Agrar : Minister Backhaus rechnet mit rund 8000 Ernte-Saisonkräften

Wenn Obst und Gemüse geerntet werden muss, übernehmen dies oft Saisonkräfte aus dem Ausland. Landwirtschaftsminister Backhaus hofft auch in diesem Jahr auf flexiblere Regelungen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie.

Schwerin | Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) rechnet in diesem Jahr mit rund 8000 Ernte-Saisonkräften in Mecklenburg-Vorpommern. Diese werden Anfang März ihre Arbeit aufnehmen und bleiben bis in den Oktober hinein, wie Backhaus am Montag bei einer Online...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.