Wirtschaft : Minister erwartet Wirtschaftswachstum von bis zu 2 Prozent

27.Dez.2017

Die wirtschaftliche Leistung Mecklenburg-Vorpommerns ist nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums in diesem Jahr um 1,5 bis 1,9 Prozent gewachsen. «Diese positive Entwicklung dürfte sich im Jahr 2018 weiter fortsetzen», teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch in Schwerin mit. «Ein Plus von bis zu 2,0 Prozent ist 2018 möglich», erklärte er. Chancen sieht er vor allem im Bereich der Automobilzulieferer sowie im Luft- und Raumfahrtsektor. Das Bruttoinlandsprodukt in Mecklenburg-Vorpommern war im 1. Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent gewachsen.