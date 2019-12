Wirtschaftspolitik : Minister Glawe sieht Wirtschaft weiter im Aufschwung

von dpa

27. Dezember 2019, 10:50 Uhr

Trotz internationaler Handelskonflikte und absehbarer Brexit-Folgen rechnet Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) mit einem weiterhin stabilen Wirtschaftswachstum in Mecklenburg-Vorpommern. Nach einem für dieses Jahr erwarteten Plus von 1,0 bis 1,5 Prozent gehe er auch für 2020 von einer ähnlichen Steigerungsrate aus, sagte Glawe am Freitag in Schwerin. Er räumte ein, dass die Abkühlung der Weltwirtschaft gerade Industrienationen wie Deutschland zu spüren bekämen. Doch würden die Auswirkungen im Nordosten weniger durchschlagen. «In unserem Land dominieren die überwiegend binnenwirtschaftlich ausgerichteten klein- und mittelständischen Bereiche. Sie weisen eine gute Auslastung auf», konstatierte der Minister. Seine Bilanz für 2019 fällt positiv aus: «Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter. Unternehmen investieren und schaffen Arbeitsplätze», betonte Glawe.