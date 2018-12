Landtag : Minister Pegel kündigt Inforeihe für IT-Sicherheit an

Die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern nehmen die Sicherheit ihrer Daten nach Ansicht von Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) noch nicht ernst genug. «IT-Sicherheit schwebt bei vielen sicherlich abstrakt irgendwo im Hinterkopf. Aber meist ist nicht klar, welche Herausforderungen wirklich damit verbunden sind und was sich daraus für das alltägliche Gebaren ergibt», sagte Pegel am Freitag im Landtag in Schwerin.

von dpa

14. Dezember 2018, 13:52 Uhr

Der Minister kündigte daher für das nächste Halbjahr eine Reihe von Veranstaltungen an, bei der Fachleute über Risiken von Hackerangriffen und Schutzvorkehrungen informieren. Dafür sei ein ausgewiesener Experte aus Niedersachsen gewonnen worden. Einbezogen sei die Fachhochschule Stralsund, an der ein Lehrstuhl für IT-Sicherheit bestehe. «Wir werden Angebote in der Fläche machen. Aber ein Unternehmer muss auch kommen, um sich das alles anzuhören. Anders werden wir ihn nicht erreichen», sagte Pegel.

Doch nicht nur Firmen-Daten und -Netze müssten vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Gleiches treffe auch auf Privatpersonen und Behörden zu. Erst am Mittwoch war die Linksfraktion durch einen Hackerangriff zeitweilig lahm gelegt worden. Auch der Bundestag war schon Ziel solcher illegaler Aktionen.