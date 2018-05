Energie : Minister und Gewerkschaft fordern Ausbau der Windkraft

Energieminister Christian Pegel (SPD) und Vertreter der IG Metall haben von der Bundesregierung «ein klares Bekenntnis» zum Ausbau der Windenergie und für eine europäische Energiewende gefordert. Die Branche habe sich im Nordosten zu einem wichtigen Wirtschaftszweig mit zehntausenden Arbeitsplätzen entwickelt, sagte Pegel nach einem Gespräch mit Betriebsräten und Gewerkschaftern am Montag in Schwerin. «Uns eint die Sorge, dass eine unentschlossene Bundespolitik diese Entwicklung nicht nur bremsen, sondern gar zu einem Rückschritt führen könnte», sagte der Minister.

von dpa

28. Mai 2018, 13:17 Uhr

«Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Windstrom, um die Klimaschutzziele zu erreichen», erklärte IG-Metall-Bezirkssekretär Heiko Messerschmidt. Nur ein «deutlich» stärkerer Ausbau der Windenergie an Land und auf See könne für weitere Investitionen und Jobs im Land sorgen. In Norddeutschland seien aber seit Anfang 2017 über 2000 Jobs in dem Bereich gestrichen worden.

Die Bundesregierung müsse sich auf europäischer Ebene für eine Energiewende einsetzen. Auch faire Zugangsmöglichkeiten zum europäischen Markt für hiesige Unternehmen gehörten dazu, sagte Pegel. Weitere Punkte seien der Netzausbau und die Erforschung von Speichertechnologien. «Unser Bundesland produziert seit Jahren mehr sauberen Strom als hier verbraucht wird», sagte Pegel.