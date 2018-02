Soziales : Ministerin Drese lobt Arbeit von Erziehern

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat die Leistungen von Kita-Erziehern in Mecklenburg-Vorpommern gelobt.

16. Februar 2018, 16:40 Uhr

«Das Arbeitspensum und die Fürsorge sind beeindruckend», sagte Drese, nachdem sie zwei «Praxistage» in Kitas in Rostock und Dreschvitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) absolvierte, wie das Ministerium mitteilte. Drese hob auch die Fachkraftquote in den Kitas hervor, die im Land bundesweit die höchste sei. Sozialverbände und die Erzieher-Gewerkschaft GEW kritisieren dagegen schon länger die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen. Bundesweit gebe MV pro Kita-Platz am wenigsten Geld aus, was sich insbesondere auf den Betreuungsschlüssel auswirke.

Kritik äußerte die GEW auch an der neuen dualen Erzieherausbildung, die seit letztem Jahr angeboten wird. Drese zufolge komme die Ausbildung «allseits gut an.» Rund 100 Lehrlinge hätten sich für den neuen Weg entschieden.