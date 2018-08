Museen : Ministerin Hesse von Moesgaard-Museum angetan

Bei der Gestaltung seines Archäologischen Landesmuseums in Rostock will Mecklenburg-Vorpommern auf Erfahrungen und Ideen des Moesgaard-Museums für Archäologie und Ethnologie im dänischen Aarhus zurückgreifen. «Die Ausstellung dort ist modern. Sie vermittelt Geschichte sehr anschaulich, spricht alle Altersgruppen an, und genau das streben wir auch mit unserem Museum in Mecklenburg-Vorpommern an», sagte Kulturministerin Birgit Hesse (SPD) am Mittwoch zum Abschluss einer zweitägigen Exkursion mit Fachleuten und Kommunalpolitikern nach Dänemark.

von dpa

08. August 2018, 15:16 Uhr

Das 2014 in Aarhus eröffnete Museum füge sich harmonisch in die Landschaft ein und ziehe bei der Präsentation der archäologischen Fundstücke im Inneren sowie bei den Darstellungen des Lebens in frühen Zeiten alle Register. Mit 70 Millionen Euro seien Bau und Ausstattung aber auch nicht billig gewesen.