Soziales : Ministerin: Transparenzinitiative der Wohlfahrtsverbände an

Nach Vorwürfen der Untreue, Vetternwirtschaft und der unsauberen Geschäftsführung gegen mehrere Sozialverbände in Mecklenburg-Vorpommern hat Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) eine Transparenzinitiative der Wohlfahrtsorganisationen angekündigt. Im Sozialausschuss des Landtags sagte Drese am Mittwoch, diese Initiative sei vergangene Woche mit den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege vereinbart worden. «Alle in der LIGA zusammengeschlossenen Verbände sind bereit, verbindliche Transparenzgrundsätze zu unterzeichnen.» In den kommenden Wochen sollen Details besprochen werden.

von dpa

28. Februar 2018, 14:10 Uhr

Nach einem Bericht des NDR sollen die Verbände offenlegen, welche Mittel sie bekommen, wofür sie verwendet werden und wer darüber entscheidet. In der Vergangenheit hatten sich einzelne Organisationen - beispielsweise die Diakonie - gegen eine Offenlegung gewehrt. Im März soll laut NDR bei einem Treffen mit der Anti-Korruptionsorganisation Transparency International Deutschland ein verbindlicher Transparenz-Katalog aufgestellt werden. Die Ministerin kündigte dem Sender zufolge außerdem eine neue Förderrichtlinie an. Diese soll klar machen, welche Förderung im besonderen Landesinteresse liegt. Außerdem wolle Drese eine «Fördermittel- und Transparenzdatenbank» aufbauen.

Im Ausschuss spielten am Mittwoch konkret Vorwürfe der Vetternwirtschaft beim DRK-Kreisverband Mecklenburgische Seenplatte eine Rolle. Drese sagte, Landesmittel seien nicht zweckentfremdet worden. Der DRK-Landesverband habe einen Wirtschaftsprüfer beauftragt. «Nach jetziger Kenntnislage ist durch den Wirtschaftsprüfer kein Verstoß gegen Gesetze oder Satzung des DRK erkennbar», erklärte sie. Die Anschuldigungen gegenüber dem DRK Müritz zeigten aber, dass mehr Transparenz in der sozialen Arbeit notwendig sei.