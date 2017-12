Verkehr : Ministerium: A14 soll wie geplant bis 2022 fertig sein

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

22.Dez.2017

Er hatte das auch mit laufenden Planungsverfahren in Sachsen-Anhalt begründet. Erfahrungen zeigten, dass sich solche Bauarbeiten länger ziehen könnten. Aus dem Bundesverkehrsministerium hieß es am Freitag, die Planfeststellungsverfahren für alle A14-Abschnitte seien im Gange.

Die A14 soll künftig von Magdeburg bis an die Ostsee nach Wismar reichen. In Mecklenburg-Vorpommern wurde der letzte Abschnitt am Mittwoch freigegeben, in Sachsen-Anhalt fehlen noch weite Strecken. Die Planungen für alle verbleibenden Abschnitte liefen auf Hochtouren, sagte der Sprecher des Verkehrsministeriums. «Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr alle Planfeststellungsbeschlüsse vorliegen.»

Im vergangenen Jahr hatte das Land einen Kompromiss mit dem Umweltverband BUND gefunden, der die A14-Pläne als überdimensioniert ablehnt. Weitere Klagen der Umweltschützer sind aber nicht ausgeschlossen.