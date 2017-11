Denkmäler : Ministerium: Altentreptow kann Kirchturm St. Petri erneuern

Die Stadt und die Kirchengemeinde Altentreptow im Kreis Mecklenburgische Seenplatte können ihr höchstes Bauwerk - den Backsteinturm der St.-Petri-Kirche - sanieren. Dafür stellt das Land 290 000 Euro an Städtebaufördermitteln zur Verfügung, wie das Schweriner Bauministerium am Mittwoch mitteilte. Das sei etwa die Hälfte der gesamten Sanierungskosten für das 65 Meter hohe, denkmalgeschützte Bauwerk, von dem Besucher einen einzigartigen Blick in das historische Tollensetal haben.