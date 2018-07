Prozesse : Ministerium prüft Urteil zur Bäderregelung

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat die Sonntagsöffnung von Läden in Tourismusgebieten Mecklenburg-Vorpommerns verteidigt. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes sei keine Entscheidung für oder gegen den Sonntagsschutz, sagte Glawe. «Wir werden das heutige Gerichtsurteil sorgsam prüfen und dies gemeinsam mit den Betroffenen besprechen, um die aus dem Urteil notwendigen Konsequenzen zu ziehen.» Für die Versorgung von 7,5 Millionen Urlaubern sei die Bäderregelung im Land unverzichtbar.

von dpa

18. Juli 2018, 13:52 Uhr

Das Oberverwaltungsgericht Greifswald hatte am Mittwoch die bestehende Regelung wegen Rechtsfehlern in der Verordnung gekippt. Der Gewerkschaft Verdi, die gegen die Verordnung geklagt hatte, warf Glawe vor, in ihren Forderungen mit zweierlei Maß zu messen, weil sie in Schleswig-Holstein eine ähnlich lautende Bäderregelung mittrage. «Hier entsteht eine absolute Wettbewerbsverzerrung und im Ergebnis bedeutet dies auch einen deutlichen Wettbewerbsnachteil zu Lasten der heimischen Wirtschaft.»