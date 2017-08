Extremismus : Ministerium weist neue Kritik an Antiterroreinsatz zurück

Das Innenministerium hat am Donnerstag erneute Kritik am Vorgehen des Landeskriminalamts (LKA) beim Antiterroreinsatz in Güstrow zurückgewiesen. Ein in dieser Woche veröffentlichter Beschluss des Landgericht Rostocks, durch den ein deutscher Verdächtiger Ende Juli endgültig freigelassen worden war, bescheinigte dem LKA unter anderem Organisationsmängel und eine Amtspflichtverletzung. Zuvor hatte der «Nordkurier» darüber berichtet.