Regierung : Ministerpräsidentin Schwesig startet zu «Wirtschaftstour»

Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) startet am Freitag (10.30 Uhr) in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ihre diesjährige «Wirtschaftstour». Dabei wird die SPD-Politikerin zuerst in der angeschlagenen Eisengießerei Torgelow erwartet. Das Unternehmen, das mit 320 Mitarbeitern zu den wichtigsten Arbeitgebern in Vorpommern gehört, hatte Mitte Juli Insolvenzantrag gestellt. Dass sie auch dorthin fahre, um sich die Probleme anzuhören, zeige, dass sie nicht auf eine «Sonnenschein-Tour» aus sei, sagte Schwesig vor Beginn ihrer Rundreise.

von dpa

07. August 2020, 03:15 Uhr