Kriminalität : Missbrauchsprozess gegen ehemaligen Jugendclub-Betreuer

Ein ehemaliger Jugendclub-Betreuer, der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits in Haft sitzt, kommt wegen weiterer Fälle erneut vor Gericht. Der Prozess beginnt am heutigen Donnerstag (9.30 Uhr) am Landgericht Schwerin. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vielfachen schweren sexuellen Missbrauchs von sieben Jungen vor, die zum Zeitpunkt der Taten zwischen sieben bis dreizehn Jahre alt waren.

von dpa

23. August 2018, 06:15 Uhr

Die Fälle waren während und nach dem ersten Prozess bekannt geworden. Das Landgericht verurteilte den Mann 2016 wegen Vergewaltigung und Kindesmissbrauchs zu sechseinhalb Jahren Gefängnis. Im ersten Prozess war es um 15 Jungen gegangen, an denen er sich zwischen 2010 und seiner Verhaftung im Sommer 2015 vergangen hatte. Der Mann hatte in dem Schweriner Jugendclub unter anderem eine Tanzgruppe betreut. Der Treff wurde später geschlossen.

Der Angeklagte gehörte im Jahr 2000 zu den Gründern des Jugendtreff-Vereins «Power for Kids» in einem Schweriner Plattenbaugebiet, der von Jugendlichen stark frequentiert und von Lokalpolitikern oft gelobt wurde. Im Sommer 2015 wurde der Mann verhaftet, nachdem sich eines seiner jungen Opfer gegenüber seinen Eltern offenbart hatte. Das Jugendamt geriet in die Kritik, weil es bereits ein halbes Jahr vorher Hinweise auf Übergriffe bekommen, aber nicht die Polizei eingeschaltet hatte.