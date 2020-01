Kriminalität : Mit 164 Km/h durch die Baustelle: Fahrer zahlt 730 Euro

von dpa

22. Januar 2020, 16:22 Uhr

Mit 164 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer in einer Baustelle auf der A24 bei Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) geblitzt worden. Der Däne musste an Ort und Stelle 730 Euro bezahlen, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Mittwoch mitteilte. Bei der fünfstündigen Geschwindigkeitskontrolle der Polizei, die bereits am Montag stattfand, waren 121 von 2637 Fahrern zu schnell in der Baustelle unterwegs. Dort gilt den Angaben zufolge Tempo 100.